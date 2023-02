100 millions de téléspectateurs, jusqu'à 40.000 dollars la place... Les chiffres fous du Super Bowl

La mi-temps du Super Bowl est parfois plus attendue que le match lui-même. Outre son show, où les plus grandes stars se sont produites, c'est également l'occasion de découvrir des publicités des grandes marques, parfois inédites. Et, devant l'énorme audience que ramène le Super Bowl, ces dernières ne lésinent pas sur les moyens pour avoir quelques secondes de publicité, qui s'arrachent à prix d'or : les 30 secondes ont coûté quelque 7 millions de dollars pour cette 57e édition. Soit plus de 200.000 dollars la seconde.

Mais les retombées économiques en valent la chandelle : un bénéfice de 500 millions de dollars est anticipé.