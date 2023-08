Des joueuses françaises d'échecs dénoncent des violences sexuelles et sexistes

Un nouveau scandale frappe le monde du sport et des loisirs, en France. 14 joueuses d'échecs, parmi les meilleures du pays, ont écrit jeudi 3 août une lettre ouverte dans laquelle elles dénoncent des agressions sexuelles. "Nous, joueuses d'échecs, entraîneuses, arbitres et dirigeantes avons subi des violences sexistes ou sexuelles, qu'elles soient verbales, écrites ou physiques, perpétrées par des joueurs d’échecs, entraîneurs, arbitres ou dirigeants", annoncent-elles. "Face à ces violences, nous nous sommes tues trop longtemps. Or, se taire revient à porter seule le poids de la honte", lancent-elles, appelant toutes les femmes présentes dans le milieu et victimes d'abus "à dénoncer les violences subies".