145 matchs pour Hugo Lloris avec les Bleus : une longévité rare à l'échelle internationale ?

La carte ci-dessus (cliquez ici en cas de problème d'affichage) rassemble bon nombre de noms évocateurs pour les fans de foot. Peter Shilton, avec 125 sélections, détient le record en Angleterre. Fort de 134 apparitions sous le maillot des Pays-Bas, Wesley Sneijder apparaît devant des légendes comme Johan Cruyff dans son pays, tout comme l'emblématique Petr Čech, recordmen de matchs avec la République tchèque.

En revanche, chez plusieurs de nos voisins au sein de l'UE, on retrouve des joueurs plus capés qu'Hugo Lloris. C'est le cas de l'Espagnol Sergio Ramos, qui a fait les beaux jours de l'Espagne pendant 16 ans et... 180 matches ! Une longévité similaire à celle de Gianluigi Buffon, présent à 176 reprises dans les cages de l'équipe d'Italie. Si l'Allemagne est devant également avec 150 sélections pour Lothar Matthäus (sur une période de 20 ans !), le record absolu en Europe est détenu par un Portugais à la renommée internationale. Cristiano Ronaldo, avec 196 apparitions en matchs officiels, semble en effet sur une autre planète. Il n'a d'ailleurs pas fermé la porte à une poursuite de son aventure en sélection, malgré les résultats décevants enregistrés durant le Mondial et une carrière qui l'a vu prendre le chemin de l'Arabie Saoudite.