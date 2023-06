À 55 ans, Sophie Lavaud devient la première Française à gravir tous les sommets de plus de 8000 mètres

Sophie Lavaud, qui possède également les nationalités canadienne et suisse (elle est née à Lausanne), n'était pas forcément prédestinée à écrire son nom dans les livres des records. Après un début de carrière dans le marketing, la cosmétique, puis la finance, elle entame en 2012 son défi de grimper les 14 plus hauts sommets du monde. Mais être la "première ou centième" à y parvenir, "ça m'est égal", assurait-elle le mois dernier dans les colonnes de L'Équipe. "C'est parti d'un rêve un peu fou quand j'ai fait ma première expédition et puis au fil des années, j'ai organisé ma vie pour essayer d'atteindre ce rêve."

Désormais, Sophie Lavaud consacre son temps "entre l'himalayisme et l'activité de conférencière", écrit-elle sur son site. Et est engagée auprès d'associations en Asie. "En réalisant mes rêves, je tente d'aider les femmes, notamment au Népal et au Pakistan, à atteindre les leurs. En tant qu'ambassadrice pour Terre des hommes cette année, je soutiens un projet au Népal nommé 'Prayaas'. Il contribue à améliorer les chances de survie des femmes enceintes et des nouveau-nés grâce à une meilleure formation des accoucheuses en milieu rural."