Coupe d'Afrique des nations : Égypte et Sénégal ont rendez-vous avec l'histoire

Ce choc au sommet est l'occasion de voir s'affronter deux des meilleurs du monde : Mohamed Salah et Sadio Mané. Les deux joueurs se connaissent parfaitement puisqu'ils évoluent dans le même club, Liverpool. Ils ont, en plus, la particularité d'évoluer tous deux sur le front de l'attaque, et notamment au poste d'ailier. Supersoniques, dribbleurs et très bons finisseurs, ils ont, depuis le début du tournoi, justifié leur statut d'homme fort de leur sélection respective. Le Sénégalais a ainsi compilé 3 buts et 2 passes décisives, tout en se montrant décisif à chaque match éliminatoire. Son rival égyptien a, lui, trouvé le chemin des filets à deux reprises et délivré une passe décisive. En huitièmes de finale, il a également qualifié son équipe en inscrivant le tir au but de la gagne (1-1, 5-4 TAB contre la Côte d'Ivoire). Au-delà des simples statistiques, le duo a eu un impact considérable sur le plan mental et dans le jeu.