Absent de Roland-Garros, Rafael Nadal entame une convalescence de "cinq mois"

L'intervention chirurgicale a consisté à "nettoyer les parties fibreuses et abîmées du tendon" du psoas, ainsi qu'à "le renforcer", a expliqué cette source à l'AFP. "Dans un second temps, une ancienne lésion au labrum de sa hanche gauche", soit une partie de l'articulation "a également été traitée", a-t-elle ajouté. Une opération qui "va certainement contribuer à la guérison du tendon" de celui qui fête ses 37 ans ce samedi. "Rafa va commencer le processus de récupération fonctionnelle dans quelques heures et la période de convalescence normale est estimée à cinq mois", a conclu l'entourage du tennisman.