Adieu la Coupe du monde à 32 équipes : à quoi ressemblera l'édition de 2026 ?

Les Bleus pouvaient boucler la boucle. Vainqueurs de la première édition de la Coupe du monde à 32 équipes, en 1998, ils avaient l'occasion, dimanche, de remporter la dernière dans ce format. La séance de tirs au but aura tourné à l'avantage de l'Argentine, dans une finale comme on n'en fera peut-être plus, mais une chose est certaine : le prochain Mondial, en 2026, ne ressemblera en rien à celui de 2022. Et pas en raison de la (probable) absence des stars de la dernière décennie, Leo Messi et Cristiano Ronaldo.

La Coupe du monde 2026, organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique, verra grand. Pas moins de 48 équipes se disputeront le titre tant convoité, dans un format encore à déterminer. Au départ, Gianni Infantino, le président de la Fifa élu en promettant l'élargissement de la compétition, envisageait d'instaurer 16 groupes de trois équipes, avec les deux premiers qualifiés, puis des seizièmes de finale. Une telle organisation aurait l'avantage d'augmenter le nombre de rencontres (80 contre 64), sans surcharger le parcours des sélections (7 matchs pour les finalistes).