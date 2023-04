Affaire Galtier, Ligue des champions ratée, coups de gueule de Mbappé... La saison noire du PSG

Dans le même temps, de premières tensions naissent dans l’effectif. Kylian Mbappé reproche publiquement son positionnement sur le terrain à son coach, Christophe Galtier. Après un match contre l’Autriche avec les Bleus, le joueur déclare avoir "beaucoup plus de liberté" en équipe de France. "À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent", lance la vedette. Frustré par son rôle et des promesses qu’il juge non tenues de la part du club, Kylian Mbappé lâche à ses dirigeants une bombe au mois d’octobre : il veut quitter Paris, et ce, dès le prochain mercato hivernal. S’il dément ces menaces devant les journalistes, l’épisode marque une nouvelle étape dans l’escalade de tensions entre lui et le club parisien.