Affaire Christophe Galtier : une enquête ouverte, l'entraineur du PSG "profondément choqué" par les propos évoqués

Depuis Paris, l'entraineur du PSG a commenté, en amont de la conférence de presse portant sur la réception de Lens, samedi, les accusations dont il est au centre : "Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête. Ils me heurtent au plus profond de mon intégrité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la diversité." "Toute ma vie d'homme, de footballeur puis d'entraineur, a été dictée par le souci du partage et du bien vivre avec les autres", a ajouté le coach. Avant de préciser : "Je ne peux supporter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. Je vais attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête."

Le technicien de 56 ans fait face à une polémique grandissante depuis mardi soir et la publication, par le journaliste indépendant Romain Molina puis le média RMC Sports, d'un courriel attribué à l'ancien directeur de l'OGC Nice, Julien Fournier. Ce dernier rapporte des propos jugés discriminatoires de Galtier au sujet d'une partie du vestiaire niçois.