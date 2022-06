Affaire de la "sextape" : Mathieu Valbuena soulagé de "pouvoir passer à autre chose"

Ce mardi, Mathieu Valbuena a salué cette décision et s'est dit "prêt à tourner la page" sur RMC Sport. "C'est un chapitre qui se finit. C'est vrai que moi aussi j'étais fatigué de tout ça et j'en ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup été pénalisé sur un plan sportif et ce chapitre se termine enfin", a déclaré l'ancien Marseillais. "Le fait de renoncer à cet appel veut quand même dire pas mal de choses à mon sens, après chacun pourra penser ce qu’il a envie de penser", ajoute-t-il.