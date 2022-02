Affaire Zouma : Noël Le Graët étonné par ce geste "gratuit, bête et méchant" d'un "garçon connu pour être respectueux"

Un geste "gratuit, bête et méchant". C'est ce qu'a dénoncé ce mercredi Noël Le Graët, le patron de la Fédération Française de Football (FFF), au lendemain de la diffusion d'une vidéo impliquant Kurt Zouma. Le défenseur des Bleus a été filmé en train de maltraiter son chat.

"C'est un acte de maltraitance évidemment choquant", a réagi Le Graët dans une déclaration écrite transmise à l'AFP. "Cet acte de violence gratuit, bête et méchant, apparaît d'autant plus étonnant que je n'ai jamais entendu parler de Kurt Zouma en mal. Au contraire, c'est un garçon connu pour être respectueux, positif. Je note cependant ses excuses ; j'espère qu'il en tire la leçon qui s'impose et je crois que c'est le cas", conclut le patron de la FFF.