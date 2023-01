Affaire Le Graët : "France 98" s’en mêle... et se déchire

"Je ne comprends pas", a pesté au micro de RMC Christophe Dugarry, lundi 9 janvier, au lendemain des propos polémiques du patron du football français. "C'était notre capitaine en 1998, même s'il a des problèmes avec moi, même si on est fâchés et qu'on ne se parle plus, il n'a pas de problème avec les autres de 1998. Il est invité à tous les repas, aux réunions, à tout. C'est vrai qu'il ne vient pas. On a l'impression qu'il a choisi un peu son camp, c'est la Fédé, c'est son président, c'est son travail." Selon lui, "DD" a pris ses distances avec les anciens de France 98. Preuve en est : il n'appartiendrait plus au groupe WhatsApp, qui compte plusieurs champions du monde. "Il n'y a pas 'DD', je pense qu'il a bloqué son compte", a avoué "Duga".

Depuis, avec la mise en retrait de Noël Le Graët, acté par le Comex de la FFF, mercredi 11 janvier, Deschamps a été obligé de prendre la parole. "Ses propos, comme il l'a reconnu et admis, ont été inappropriés. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait présenté ses excuses", a-t-il affirmé, en marge de l'opération Pièces jaunes. Avant de nier toute confrontation avec Zinédine Zidane qu'il a croisé . "La situation fait que cela a amené une rivalité sportive entre nous deux. Et même, pour certains, une opposition. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l'on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie comme joueurs, puis par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football et le sport français."