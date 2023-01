Affaire Le Graët : nouveau Comex à la FFF... mais rien ne change

La Fédération française de football (FFF) a temporisé jeudi sur le sort de son président Noël Le Graët, mis en retrait de ses fonctions, mais toujours accroché à son poste malgré une enquête le visant pour harcèlement moral et sexuel. Réuni jeudi matin en visioconférence sans son patron de 81 ans, le comité exécutif de l'instance "a pris acte de la décision (lundi) du parquet de Paris d'ouvrir une enquête concernant Noël Le Graët", a annoncé la FFF dans un communiqué.

Mais "sans plus d'informations à ce stade, et dans le respect de la présomption d'innocence", il a décidé de "reste(r) sur sa position de mise en retrait du président", suppléé par intérim par le vice-président Philippe Diallo, a-t-elle ajouté. Avant de se prononcer, le Comex attend la communication de l'audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), chargée par le ministère des Sports d'éclaircir les dysfonctionnements au sein de l'instance.

Le rapport provisoire de l'IGESR est attendu en principe le 30 janvier. Puis la Fédération aura plusieurs jours pour formuler des observations avant la constitution du rapport définitif. Celui-ci accablera-t-il Noël Le Graët ? L'avenir de l'ancien maire de Guingamp, en poste depuis 2011, risque considérablement d'en dépendre.