Affaire Le Graët : le président de la FFF "dément toutes les accusations" de harcèlement moral et sexuel

La réaction n'aura pas tardé. Quelques heures après l'annonce de l'ouverture d'une enquête judiciaire à son encontre, Noël Le Graët "dément toutes les accusations de harcèlement moral ou sexuel ou toutes autres infractions pénales". Dans un communiqué transmis à l'AFP, le président de la FFF, en retrait de ses fonctions depuis le 11 janvier dernier, s'étonne d'apprendre "par voie de presse" l'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel et fustige les "nombreuses interférences et pressions politiques" venues, selon lui, de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera.

Pour rappel, les investigations, lancées après un signalement de l'IGESR (inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche) du 13 janvier 2023, ont été confiées de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).