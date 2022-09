Affaire Pogba : les joueurs sont-ils suffisamment protégés contre les pressions financières de leur entourage ?

Autant de précautions qui, pour certains, ne suffisent pourtant pas. "On parle des joueurs comme d'un tout, mais chaque situation est différente. Il est toujours possible de faire de la prévention, mais il y a derrière chaque sportif un contexte familial, social et géographique spécifique, et donc des situations très disparates", signale Jennifer Mendelewitsch, agente de footballeurs. Elle pointe notamment le cas de "bon nombre de sportifs qui gravitent dans des milieux qui n'ont rien à voir avec le foot", et donc proies faciles pour les agents non agréés, un risque souligné par tous les professionnels interrogés.

Et surtout, si elle insiste sur son rôle de "partenaire de confiance et de confident" pour les footballeurs qu'elle accompagne, l'agente estime qu'"il n’y a personne aujourd'hui qui puisse protéger un joueur d’un entourage familial ou amical et interférer dans ces conflits". "Vous pouvez l'alerter sur l'influence d'un père, d'une mère, d'un frère, mais le lien qu'il a avec eux est plus fort que celui qu'il a avec vous", résume-t-elle.