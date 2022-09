Affaire Pogba : le compte Twitter de Mathias publie 26 nouvelles vidéos et multiplie les accusations

Un message explique d'abord que les vidéos ont été pré-enregistrées et envoyées de manière automatique. "Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police", détaille le trentenaire à travers ces tweets. Il justifie par ailleurs le temps entre ses précédentes vidéos d'annonces et les actuelles "révélations" afin de laisser à son frère une chance qu'il "prenne ses responsabilités de lui-même et répare ses injustices."