Affaire Peng Shuai : la joueuse affirme qu'elle n'a jamais disparu et évoque un "énorme malentendu"

Un premier contact avec un média international et indépendant. Muette depuis le début de l'affaire, Peng Shuai est sortie de son silence dimanche lors d'une longue interview accordée au journal L'Équipe. Lors d'un dîner, qui a eu lieu "samedi, nous avons pu beaucoup discuter et échanger agréablement", explique la joueuse de tennis, "apparue en bonne forme". Lors de cet entretien, son premier depuis le mois de novembre, la Chinoise a tenté de lever les doutes sur sa situation personnelle et de rassurer la communauté internationale. Sans véritablement convaincre. "Je n'ai jamais disparu, tout le monde a pu me voir", commence-t-elle. "Simplement, beaucoup de gens, comme mes amis y compris du CIO, m'ont envoyé des messages, et il était tout à fait impossible de répondre à tant de messages. Mais, avec mes amis proches, je suis toujours restée en contact étroit, j'ai discuté avec eux, répondu à leurs emails, j'ai aussi discuté avec la WTA".