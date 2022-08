Affaire Pogba : Kylian Mbappé "ne montre aucun signe d'agacement", assure son entraîneur Christophe Galtier

Il est la pièce rapportée de l'affaire Pogba. Dans une vidéo énigmatique, devenue virale depuis sa mise en ligne, samedi 27 août, Mathias Pogba, le frère aîné de Paul, a promis "de grandes révélations" à propos de son cadet et de son entourage. "Est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde ? (...) Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit", a lancé l'ancien footballeur, retiré des terrains depuis 2021. Mais alors qu'il aurait pu se restreindre au cercle familial, ce règlement de comptes au sein de la fratrie, que l'on croyait unie, a vu émerger le nom de Kylian Mbappé.

Son patronyme a été cité dans une histoire de maraboutage. Prétendument jaloux de ses performances, "la Pioche" aurait cherché à ensorceler son partenaire en équipe de France. Auditionné par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO), le milieu de la Juventus Turin a raconté que "ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lequel il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort" au natif de Bondy. Une accusation qu'il a démentie. Ce qu'est venu infirmer son aîné Mathias. "Kylian, à présent tu comprends ?", a-t-il tweeté. "J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien. Tout est vrai et avéré, le marabout est connu !"