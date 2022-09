Affaire Pogba : Mbappé assure avoir "confiance en la parole" de son coéquipier, qui l'a appelé

Le 16 juillet dernier, le joueur de l'équipe de France et de la Juventus Turin avait déposé plainte auprès du parquet de Turin et une enquête préliminaire avait été ouverte "des chefs d'extorsion en bande organisée et tentative d'extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime".

Le nom de la star du football français Kylian Mbappé apparaît dans le dossier, Paul Pogba ayant expliqué aux enquêteurs que "ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lequel il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort" à l'attaquant du PSG, ce qu'il dément.