Affaires au sein de la FFF : Noël Le Graët et Florence Hardouin auditionnés ce mardi à l'Assemblée nationale

Une audition qui tombe en pleine tempête. Sous le feu des critiques après sa sortie sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët doit être auditionné ce mardi à l'Assemblée nationale. Le patron du foot français sera entendu, ainsi que la directrice générale Florence Hardouin, par la mission d'audit et de contrôle diligentée par le ministère des Sports pour éclaircir les dysfonctionnements à la FFF.

Les deux dirigeants de la Fédération devraient être confrontés à tous les éléments et témoignages recueillis depuis plusieurs semaines. Notamment des mails, des sms, des conversations Whatsapp ou des photos. L'audit est supervisé par l'Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR). Ce lundi 9 janvier, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, a précisé qu'un volet concernant "les enjeux RH, budgétaire et financier" s'ajouterait à ceux ayant trait aux pratiques managériales de la Fédération et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.