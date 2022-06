"Africa power" : la Une du quotidien Marca fait polémique

Quatre joueurs français, un Autrichien, un Allemand... Ce lundi, le quotidien sportif madrilène Marca voulait insister sur "la nouvelle feuille de route" du Real Madrid en matière de recrutement. Celle-ci, selon Marca, ferait désormais la part belle à l'Afrique. Pour illustrer ce propos, les internationaux français Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Benzema, le cador de la sélection autrichienne Alaba et et Rüdiger "qui revendiquent des origines africaines, mais qui ont grandi loin du continent", selon Marca. "Ils renforcent la voie ouverte par Eto'o, Geremi, Zidane, Makélélé ou Diarra", analyse le quotidien sportif.

Sauf qu'aucun de ceux présents sur la une de ce 27 juin ne joue pour une sélection africaine et que tous, à l'exception d'Eduardo Camavinga, natif de Cabinda en Angola et arrivé en France à l'âge de 1 an, sont nés dans le pays pour lequel ils jouent.