Agression de Kenzo lors d'OM-Ajaccio : deux hommes placés en garde à vue

Pour rappel, le jeune supporter de l'Olympique de Marseille, âgé de huit ans et atteint d'un cancer au cerveau, avait été invité le 3 juin en Corse pour réaliser son "rêve" de rencontrer des joueurs du club phocéen. Selon les premiers éléments de l'enquête, des individus auraient fait irruption dans la loge du stade dans laquelle il se trouvait avec son père et son frère. Ils auraient alors frappé le père de famille avant de repartir avec son maillot du club olympien. L'enfant "est tombé, il a tapé le côté de son visage sur la barre du siège et du balcon. Et mon mari était juste derrière (...) ils lui ont dit 'donne-nous ton maillot'. Il a enlevé son maillot, ils lui ont mis deux coups de poing dans la tête", a expliqué la mère de Kenzo.