Agression de Kheira Hamraoui : Aminata Diallo remise en liberté mais le parquet fait appel

L'audience de mercredi était à huis clos à la demande du parquet et de la défense car "les fuites colossales de l'enquête desservent Mme Diallo", a estimé un de ses avocats, Me Romain Ruiz, pendant l'audience. Ses trois avocats Mourad Battikh, Chloé Redon et Romain Ruiz n'ont pas souhaité réagir à l'issue du délibéré. Dans cette affaire, quatre hommes nés entre 1999 et 2003 ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs" et "violences aggravées". Deux ont été incarcérés et deux autres placés sous contrôle judiciaire.

En garde à vue et interrogés par les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire, ils ont mis en cause l'ex-joueuse du PSG Aminata Diallo, désormais sans club, comme étant "la commanditaire des violences, pour lui permettre d'occuper le poste de la victime lors de compétitions à venir", selon le parquet. Mais le déroulé exact des faits n'est pas encore clairement établi par les enquêteurs. Parmi les quatre hommes poursuivis, un a reconnu avoir donné des coups, les trois autres ont indiqué avoir été présents sur les lieux de l'agression.