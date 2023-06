Ajaccio-Marseille : les supporters de l'OM cantonnés à une "fan-zone" sur la plage

Mais de violentes échauffourées opposant des supporters ont eu lieu en centre-ville ce vendredi dans la soirée, aux abords d'un hôtel où des Marseillais étaient logés. La Police nationale a fait état de dégradations et d’une arrestation. Quatre personnes ont été blessées légèrement, selon nos informations. "Il y a eu une rixe entre deux groupes avec des provocations. Trente-cinq supporters marseillais étaient dans l’hôtel en position de défense avec des gens qui les attaquaient", selon la police, qui a procédé à des tirs de gaz lacrymogène pour les disperser et le calme est revenu vers minuit. Après ces violences, le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, avait demandé vendredi soir l’annulation de la rencontre.

La préfecture de Corse-du-Sud a décidé finalement de maintenir le match tout en renforçant le dispositif de sécurité. Dans l’attente de rejoindre le stade en début de soirée, les supporters marseillais sont invités à se rendre sur la plage du Ricanto, où un "dispositif d’accueil" s’apparentant à une fan-zone a été mise en place par les autorités. Samedi matin, 200 d’entre eux ont été encadrés et conduits vers cette plage. Pour ce dernier match, ils seront environ 600 dans le stade pour soutenir leur équipe ce samedi soir. La circulation aux alentours du stade François-Coty sera fermée de 18h à 23h, indique la Police nationale, qui appelle les spectateurs à se rendre au stade le plus tôt possible.