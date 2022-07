Allemagne et Angleterre surpuissantes, stades bondés... 5 choses à retenir du premier tour de l'Euro 2022

Superpuissance européenne des années 2000, l'Allemagne a été dépossédée de tous ses titres majeurs. La Mannschaft est donc arrivée en Angleterre revancharde, avec un groupe mêlant expérience et jeunesse. Impressionnante d'entrée de jeu contre le Danemark (4-0), elle a confirmé lors des deux matchs suivants (2-0 contre l'Espagne, 3-0 contre la Finlande) qu'il faudrait compter sur elle cet été. Deuxième meilleure attaque du tournoi derrière l'Angleterre (9 buts), elle a également réussi trois "clean sheets". Tous les voyants sont au vert pour les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg, opposées à l'Autriche en quarts de finale.

De leur côté, les locales ont impressionné. Après une entrée en matière moyenne contre l'Autriche (1-0), les Lionesses ont nettement haussé le ton. Elles ont d'abord éparpillé la Norvège (8-0) avant de dominer aisément l'Irlande du Nord (5-0), certainement la formation la plus faible de la compétition. Meilleure attaque (14 buts) et meilleure défense (0 but encaissé) de la compétition, elles ne pouvaient rêver meilleure entame. Cerise sur le gâteau, les sujets de sa Majesté comptent dans leur rang la meilleure réalisatrice (Mead avec 5 buts) et la meilleure passeuse ex æquo (Fran Kirby avec 3 passes décisives, comme la Suédoise Asslani).