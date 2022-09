Amélie Oudéa-Castera veut que l'équipe de France "soit au maximum préservée" des impacts de l'affaire Pogba

La ministre des Sports à la rescousse des Bleus. Amélie Oudéa-Castéra souhaite que "l'équipe de France soit au maximum préservée" de l'affaire Paul Pogba, cette rocambolesque affaire liée à des "tentatives d'extorsion" présumées visant le footballeur.

"Ce qui me fait de la peine et ce qui m'inquiète, c'est si cela a un impact sur notre équipe de France, on est au-devant d'échéance majeure, mais ce qui me rassure c'est qu'on a un Didier Deschamps qui, j'en suis certaine, saura recréer du liant, saura rassurer, saura apaiser les tensions", a-t-elle ajouté alors que le nom de l'attaquant Kylian Mbappé apparaît indirectement dans le cadre de cette affaire. "Je compte vraiment sur lui pour gérer au mieux cette situation particulière au sein de cette très belle équipe", a-t-elle insisté jeudi sur Europe 1.