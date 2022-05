Amputée d'une jambe, une athlète court 102 marathons en 102 jours

Après plusieurs années passées à cacher sa différence, Jack Hunt-Broersma, originaire d'Afrique du Sud, commence à courir. Elle s'inscrit rapidement pour une course de 10 kilomètres, mais décide le jour même de basculer l'inscription en semi-marathon. Depuis ce jour, rien ne l'a plus jamais arrêtée.

Elle se lance alors le défi de battre le record du monde de marathon consécutif, inscrit dans le Guinness World Records. Elle s'élance le 17 janvier 2022 et avale les kilomètres avec une facilité déconcertante. Pour éviter les blessures, elle porte des doublures et des chaussettes absorbantes avec ses lames de course et doit étirer son moignon situé à la jambe gauche tous les jours. Elle participe au marathon de Boston (Massachussets) et à celui de Losy Dutchman (Arizona). Quand il n'y a pas de courses officielles de prévu, elle sillonne les rues de son quartier, les chemins locaux ou cavale sur son tapis de course. Elle court environ 26,2 miles par jour, soit 2734 miles (4 400 kilomètres, NDLR.) au total. L'exploit est d'autant plus marquant que tous les autres athlètes ayant dépassé ce type de records étaient valides.

Jack Hunt-Broersma attend désormais le retour du Guinness World Records. "Il faut environ 12 à 15 semaines pour examiner les preuves et certifier le record", a annoncé l'équipe du célèbre livre à l'Associated Press. Avant ça, l'ultramarathonienne avait déjà couru 100 miles (soit 160 kilomètres) sans s'arrêter sur son tapis de course.