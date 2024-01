Ancien champion du monde, le perchiste Shawn Barber est mort à 29 ans

Il avait surpris tout le monde en remportant l'or mondial en 2015 à seulement 21 ans, devant notamment Renaud Lavillenie. Il est décédé ce vendredi à l'âge de 29 ans. Shawn Barber "était tombé malade et en mauvaise santé depuis un certain temps", selon son ancienne université.

Shawn Barber, ancien champion du monde de saut à la perche, est mort à l'âge de 29 ans à son domicile au Texas, a annoncé jeudi son agent. Le Canadien avait remporté le titre mondial en 2015 à Pékin en franchissant une barre à 5,90 m et avait décroché la même année son autre grande couronne internationale lors des Jeux panaméricains de Toronto.

C'est via un message Instagram que Paul Doyle, son agent, a annoncé la mort du perchiste, sans donner de détails sur les circonstances de son décès. "Un ami que l'on n'oubliera jamais. Le perchiste olympique canadien Shawn Barber est décédé", a écrit son agent sur la page Instagram de Doyle Management. "Shawn a également été finaliste olympique aux Jeux olympiques de 2016 à Rio De Janeiro. Il nous manquera beaucoup", a ajouté Paul Doyle en hommage au perchiste qui avait la double nationalité américaine et canadienne.

Shawn Barber était tombé malade et en mauvaise santé depuis un certain temps L'Université d'Akron

L'Université d'Akron a, elle aussi, salué la mémoire de ce "coéquipier et un compétiteur apprécié" qui a été à 3 reprises champion NCAA : "Shawn Barber est décédé à son domicile de Kingswood, au Texas, des suites de complications médicales le mercredi 17 janvier. [Il] était tombé malade et en mauvaise santé depuis un certain temps".

Cette nouvelle a également ému Renaud Lavillenie : "Je ne peux pas croire que tu sois parti, Shawn. Repose en paix mon ami", a réagi le champion français sur Instagram peu après l'annonce, ajoutant que la "famille du saut à la perche a perdu une personne extraordinaire".