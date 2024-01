Antoine Dupont fait ses débuts avec l'équipe de France de rugby à VII

La FFR a donné le groupe qui doit participer au premier stage de préparation de l'année de l'équipe de France de rugby à VII. Parmi les rugbymans convoqués figure Antoine Dupont. Il signera par conséquent ses débuts dans cette discipline en vue des Jeux olympiques de Paris, auxquels il souhaite participer.

Antoine Dupont participera ce mercredi 3 janvier à Marcoussis à une journée de stage avec l'équipe de France de rugby à VII, la discipline représentée aux Jeux olympiques, a fait savoir la Fédération française de rugby. Il s'agira d'une première prise de contact entre l'emblématique n°9 du XV de France et les Bleus du VII, avec lesquels il ambitionne de disputer les JO de Paris cet été.

Un passage éclair

Antoine Dupont, qui s'est entraîné ce mardi après-midi avec son club à Toulouse, ne restera qu'un seul jour à Marcoussis alors que ce premier stage de l'année durera jusqu'à vendredi pour les 16 autres septistes retenus par le sélectionneur Jérôme Daret. La star du rugby français devrait néanmoins faire l'impasse sur le Tournoi des six nations en février et en mars afin de pouvoir se familiariser avec les spécificités techniques et physiques du VII.

Le joueur de 27 ans doit ainsi participer à deux étapes du circuit mondial de rugby à VII à Vancouver (23-25 février) et Los Angeles (2-3 mars). Il continuera d'ici-là à évoluer avec le Stade toulousain. Il devrait notamment jouer contre Lyon ce samedi 6 janvier pour le compte de la 12e journée de Top 14.