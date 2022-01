Après 22 saisons au sommet de la NFL et 7 Super Bowl, Tom Brady va prendre sa retraite

C'est un monument du sport qui s'en va. Icône du football américain, Tom Brady va prendre sa retraite, ont annoncé samedi plusieurs médias américains, dont le très fiable ESPN. Âgée de 44 ans, la star se retire donc après 22 saisons professionnelles en NFL, durant lesquelles il aura tout gagné. Sept fois vainqueur du Super Bowl, sois plus que n'importe quelle franchise (6 fois pour Pittsburgh et New England), il est d'ailleurs considéré comme le meilleur quarterback de l'histoire. Il a également été désigné cinq fois MVP (meilleur joueur) du Super Bowl et trois fois de la saison régulière du championnat nord-américain de football américain.