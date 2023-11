XV de France : qui sont les nouveaux membres du staff de Fabien Galthié ?

Fabien Galthié a présenté ce vendredi les nouveaux membres de son staff. Le sélectionneur du XV de France sera accompagné par des adjoints différents de ceux qui ont préparé la Coupe du monde de rugby.

Nouveau départ pour le XV de France. Après l'échec dès les quarts de finale de "leur" Coupe du monde, les Bleus retrouveront en janvier, lors de leur prochain rassemblement, un staff différent de celui qui les a accompagnés lors du Mondial 2023 et ces dernières années. Exit Karim Ghezal, Laurent Labit ou Thibault Giroud, tous partis pour tenter l'aventure dans des clubs, comme convenu avant même le coup d'envoi de la compétition.

Ce vendredi, le sélectionneur Fabien Galthié a présenté ses nouveaux adjoints, à l'occasion d'une visite organisée au club de rugby du Pic Saint-Loup (Hérault). "Quand il a fallu remplacer les partants, j'ai pris ceux qui me semblaient être les meilleurs avec chacun son style, avec des vécus différents", a affirmé le technicien français lors d'un point presse.

Il nous tarde de retrouver notre public Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France

Patrick Arlettaz et Laurent Sempéré intègrent l'aventure. Le premier cité, 51 ans, a notamment fait ses classes à Perpignan durant plusieurs saisons (2012-2023), y occupant durant les quatre dernières années la fonction de manager. Il va prendre en charge l'attaque du XV de France. Le second, qui a pris sa retraite de joueur en 2019, s'occupait des avants du Stade français depuis cette date. Il va prendre en charge la conquête des Bleus. Nicolas Jeanjean, 42 ans, était, lui, déjà membre du staff du XV de France. Mais il prend du galon, et remplace Thibault Giroud en tant que directeur de la performance.

"Le championnat de France est très formateur pour les coachs. Ils vont nous apporter leurs compétences et savoir-faire", a assuré Fabien Galthié. Lors de ce point presse, le sélectionneur a également confirmé l'élargissement des fonctions de Raphaël Ibanez. Le manager général du XV de France aura "un travail important à faire pour représenter l'équipe de France auprès de World Rugby" ainsi qu'un rôle "auprès des autres équipes de France", a souligné Galthié.

Ce nouveau staff sera mis à l'épreuve dès l'ouverture du Tournoi des Six nations face à l'Irlande, le 2 février à Marseille (en live commenté sur TF1info). "L'équipe de France a besoin de ce Tournoi pour repartir de l'avant, il nous tarde de retrouver notre public", a insisté Fabien Galthié. "Il n'y a aucune raison que l'on ne soit pas sublimés par ce que l'on a vécu. Après la colère vient l'ambition."