Après sa démission de la FFF, Noël Le Graët va prendre de nouvelles responsabilités à la Fifa

En janvier 2022, "NLG" avait déjà "été nommé représentant du Président de la Fifa auprès du bureau de Paris". "Les relations entre la Fédération française de football et la Fifa sont excellentes, tout comme celles entre le président Noël Le Graët et moi-même", avait assuré à l'époque Gianni Infantino. "Nous voulons faire avancer des projets concrets pour le football et son développement, partout dans le monde. Les chiffres de la participation des jeunes, des femmes et des hommes en France parlent d’eux-mêmes. La Fédération française de football effectue un travail remarquable", avait-il ajouté.