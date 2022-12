Arbitrage dans le football : la technologie bouscule les règles

La technologie n’a jamais autant été utilisée, parfois au détriment du spectacle. Joueurs et spectateurs sont partagés. "Ça ne te permet pas de célébrer comme tu veux mais c’est comme ça. Je suis un peu déçu", a déclaré Antoine Griezmann lors en conférence de presse. "Ça peut plomber l’ambiance effectivement parfois, quand on a envie d’avoir des débats et d’échanger un peu plus sur le sujet", affirme un spectateur. "On perd un peu cet esprit, cette spontanéité", poursuit un autre. "Il y a beaucoup d’actions qui avant étaient validées, des mains, des hors-jeux, qui aujourd’hui ne le sont plus. C’est assez dommage", ajoute encore un troisième.