Argentine-France : comment la bande à Messi s'est réinventée après le 8e épique (mais perdu) contre les Bleus en 2018

Surtout, si les Bleus ont changé de visage, blessures et méformes obligent, les Argentins se sont, eux, totalement réinventés, ou presque. Lionel Messi est encore là, et c'est à peu près tout. Arrivé aux commandes de la sélection après le dernier Mondial, d'abord dans la peau d'un intérimaire, Lionel Scaloni a passé un grand coup de balai. L'équipe sclérosée et plombée par les conflits sous le mandat de Jorge Sampaoli a été largement remaniée.

Résultat des courses, dans le groupe sélectionné pour ce Mondial, seuls sept des vingt-six joueurs étaient de l'aventure en Russie. Ainsi, à peine un quart du groupe a déjà disputé la plus belle des compétitions. Exit les Sergio Romero, Javier Mascherano, Lucas Biglia, Gonzalo Higuain ou autre Sergio Aguero. Place aux Lisandro Martinez, Cristian Romero, Alexis MacAllister, Enzo Fernandez et Julian Alvarez, autant de symboles de la nouvelle génération argentine. Les deux derniers, formés à River Plate, brillent d'ailleurs de mille feux depuis le début de la compétition, l'un ajoutant équilibre et créativité au milieu, l'autre enfilant les buts (4 déjà) comme des perles.

Avec Emiliano Martinez, l'Albiceleste s'est enfin trouvé un taulier décisif et indiscutable dans les cages. Une rupture par rapport à la campagne russe lors de laquelle Franco Armani et Willy Caballero ne sont jamais parvenus à convaincre. Devant lui, la défense, si elle n'a pas toujours été souveraine, notamment dans la gestion de la profondeur, a trouvé une forme de stabilité (3 clean sheets déjà dans ce tournoi, soit deux de plus que les Bleus).