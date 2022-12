Argentine-France : comment obtenir son ticket pour la finale

En quelques heures, 800 des 1 000 billets disponibles ont été vendus. Dernier espoir pour les retardataires : un nouveau quota de places mis à disposition par la FIFA. Si l’on en croit le président des supporters, c’est plutôt bien parti. "On en avait eu 250 supplémentaires pour la demi-finale. Mais là, on part sur quelque chose qui est peut-être de l’ordre de 2 000 ou 3 000, voire plus", explique-t-il. De quoi garnir un peu plus les rangs des supporters français. Un match à suivre ce dimanche dès 16h sur TF1.