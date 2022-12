Argentine-France : trois chiffres qui prouvent que les Bleus de Deschamps sont déjà dans l'Histoire

En se qualifiant pour la finale du Mondial après son succès contre le Maroc (2-0), ce mercredi 14 décembre, la France est devenue la 6e nation dans l’Histoire à jouer deux finales de suite en Coupe du monde. L’Italie (1934 et 1938) a été la première à réussir cet exploit. Puis ce fut au tour du Brésil en 1962 après un premier succès en 1958, et ils auraient même pu réaliser le triplé (1994, 1998 et 2002), quarante ans plus tard, si la France n’avait pas remporté la Coupe du monde 1998.

En 1974 et 1978, les Pays-Bas ont disputé deux finales, d'abord contre l'Allemagne de l'Ouest, puis contre l'Argentine. Mais les Néerlandais ont perdu à chaque fois. L’Allemagne de l’Ouest (1982, 1986 et 1990) et l’Argentine (1986 et 1990) comptent aussi parmi les sélections qui, elles aussi, ont disputé au moins deux finales. En cas de succès, ce dimanche 18 décembre, contre l’Argentine en finale, les Bleus rejoindraient le Brésil et l’Italie, les seuls pays qui ont réalisé un doublé.