Le destin brisé de Kelvin Kiptum, recordman du monde du marathon, décédé dans un accident

L'athlète kényan Kelvin Kiptum, recordman du monde du marathon, en 2 heures et 35 secondes, a perdu la vie dans un accident de la route, dimanche 11 février. Une "énorme perte" pour l'athlétisme, à cinq mois des Jeux de Paris, où le spécialiste des courses de fond convoitait l'or olympique sur la distance. Âgé de 24 ans, cet ancien berger rêvait de devenir le premier homme à courir un marathon officiel sous la barre symbolique des deux heures.

Il était programmé pour triompher à Paris l'été prochain. Inconnu du public il y a deux ans, l'athlète kényan Kelvin Kiptum, détenteur du record du monde du marathon, est mort, dimanche 11 février, à l'âge de 24 ans. Marié et père de deux enfants, celui qui avait effacé des tablettes, en octobre dernier, à Chicago, la légende de la discipline, son compatriote Eliud Kipchoge, a péri d'un accident de la route, à proximité de la localité de Kaptagat, dans la vallée du Rift, sa région d'origine où il vivait et s'entraînait.

Une triste information confirmée par la famille du coureur et par le commandant de la police du comté d'Elgeyo Marakwet, Peter Mulinge. "C'est Kelvin Kiptum qui conduisait en direction (de la ville) d'Eldoret", a-t-il annoncé.

Vers 23h, heure locale, alors qu'il était au volant d'une Toyota, l'immense favori du marathon des Jeux olympiques "a perdu le contrôle (du véhicule) et fait une sortie de route", roulant sur "environ 60 mètres avant de heurter un gros arbre", selon un rapport de police, consulté par l'AFP. Il transportait deux personnes à bord : son entraîneur Gervais Hakizimana, tué sur le coup dans l'embardée, et une femme sérieusement blessée et transportée à l'hôpital. Des images diffusées par les médias kényans montrent sa voiture, le pare-brise enfoncé et le toit disloqué par l'impact.

Il nous manquera beaucoup Sebastian Coe, président de la Fédération internationale d'athlétisme

Une nouvelle qui a bouleversé le Kenya et au-delà. Le président William Ruto a pleuré "un sportif extraordinaire qui a laissé une trace extraordinaire" dans le sport, "sans doute l'un des meilleurs sportifs au monde qui a brisé les barrières pour établir un record du marathon." La star locale Faith Kipyegon, multiple championne du monde et olympique qui a battu les records du monde du 1500 m et du 5000 m l'an dernier, a exprimé sa tristesse sans mot, postant trois emojis en pleurs et un drapeau du Kenya sur son compte X.

"Kiptum était l'un des nouveaux espoirs les plus excitants à émerger dans le domaine de la course sur route ces dernières années", a souligné la Fédération internationale d'athlétisme. "Choqué et dévasté", son président Sebastian Coe a rendu hommage à "un athlète incroyable". "Il nous manquera beaucoup", a-t-il conclu, tandis que le double champion olympique kényan du marathon Eliud Kipchoge, "profondément attristé", a salué la mémoire de celui qui était présenté comme son héritier, estimant qu'"il avait toute la vie devant lui pour atteindre l'excellence".

La folle ascension d'un ancien berger

Athlète hors normes, Kelvin Kiptum avait signé une entrée absolument fracassante dans l'histoire du marathon en battant, à sa troisième course seulement, le record du monde. Le 8 octobre dernier, à Chicago, le spécialiste des courses de fond (1,78 m, 59 kg) avait parcouru les 42,195 km en 2 heures et 35 secondes, volant même sur le bitume en deuxième partie de course, là où la plupart des marathoniens de tout niveau courbent l'échine. Le 14 avril prochain, le recordman du monde projetait de devenir le premier homme à passer sous la mythique barre des deux heures, à l'occasion du marathon de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Un rêve qu'il n'accomplira jamais. Kelvin Kiptum a perdu la vie non loin de ses routes d'entraînement et de son village d'origine de Chepkorio, à une quarantaine de kilomètres d'Eldoret, haut lieu de la course à pied kényane. La même où, alors adolescent, il gardait son troupeau de chèvres avant de rencontrer en 2013 son futur coach, Gervais Hakizimana. Depuis 2016, il courait régulièrement, parcourant plus de 250 kilomètres par semaine, et parfois plus de 300. Des distances rares même au très haut niveau.