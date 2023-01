Athlétisme : clap de fin pour Mahiedine Mekhissi, triple médaillé olympique

L'athlétisme français perd l'un de ses géants. Mahiedine Mekhissi, triple médaillé olympique sur 3000 m steeple, a révélé mardi 3 janvier au journal L'Équipe qu'il mettait un terme à sa carrière, du haut de ses 37 ans. "J'arrête parce que l'envie n'est plus là. Je ne prends plus de plaisir à aller m'entraîner. J'ai senti que c'était le moment de dire stop", confie-t-il. "Si tu n'as pas l'envie, ça ne sert à rien de continuer. Elle n'était plus là et j'avais envie de passer à autre chose, de faire autre chose de ma vie", ajoute le coureur qui dit avoir perdu le "mode guerrier". "Je me faisais battre et ça m'était égal. Alors qu'avant, je voulais tout le temps gagner, là, je m'en foutais", continue-t-il.