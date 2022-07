Athlétisme : Kevin Mayer sacré champion du monde de décathlon, unique médaille française

Pourtant, tout n'était pas si bien parti. À mi-chemin, la veille au soir, Kevin Mayer n'occupait que la sixième position, avec quelque 200 points de retard sur le leader provisoire, le Portoricain Ayden Owens-Delerme. Les épreuves du deuxième jour lui ont permis de refaire son retard. Un bon 100 mètres et un saut en longueur conforme à ses standards l'ont remis en selle, avant que le double médaillé d'argent olympique (2016 et 2021) n'entame sa remontée au classement sur la perche (5,4 mètres) et le javelot (au-delà des 70 mètres), notamment. De bon augure, à deux ans des Jeux olympiques de Paris.