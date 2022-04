Athlétisme : la légende américaine Allyson Felix annonce sa retraite à l'issue de la saison

Allyson Felix tire sa révérence. La sprinteuse américaine, athlète féminine la plus titrée de l'histoire, a annoncé mercredi qu'elle disputerait cette année sa dernière saison. Elle a décidé de raccrocher ses pointes, à 36 ans.

"Quand j'étais petite, on me surnommait "cuisses de poulet". Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé faire une telle carrière. J'ai tellement de gratitude pour ce sport qui a changé ma vie. J'ai donné tout ce que j'avais à la course et, pour la première fois, je ne suis pas sûre d'avoir encore quelque chose à donner", a déclaré sur Instagram la spécialiste des 200 et 400 m, septuple championne olympique.