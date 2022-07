L'athlète Mo Farah révèle être arrivé illégalement à 9 ans au Royaume-Uni, avant d'être forcé à travailler

Il a gardé son secret pendant trente ans. Mo Farah, roi des pistes d'athlétisme, anobli par la reine d'Angleterre pour ses exploits olympiques, révèle dans un documentaire être arrivé illégalement au Royaume-Uni sous une fausse identité, avant d'être forcé de travailler comme domestique dans une famille.

Dans un entretien qui sera diffusé mercredi sur la BBC, le quadruple champion olympique raconte avoir été "séparé de (sa) mère à 9 ans, et amené au Royaume-Uni illégalement sous le nom d'un autre enfant, appelé Mohamed Farah". Il avait jusque-là expliqué être né à Mogadiscio, capitale de la Somalie, et être arrivé en Grande-Bretagne en 1993 à l'âge de 10 ans avec sa mère et deux de ses frères et sœurs, pour rejoindre son père informaticien.