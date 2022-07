Athlétisme : week-end historique pour Méba-Mickaël Zeze, quatrième français de l’histoire sous les 10’’ au 100 mètres

Le sprinteur français Méba-Mickaël Zeze a réalisé deux performances historiques sur 100 mètres et sur 200 mètres, ce dimanche 3 juillet, en Suisse, lors d’un meeting où il a marqué les esprits et l’histoire de l’athlétisme français. À La Chaux-de-Fonds, petite ville du canton de Neuchâtel proche de la frontière française, le sprinteur français a profité d'une piste traditionnellement rapide, d'une altitude d'environ 1000 m et de conditions parfaites avec un vent favorable et régulier.