Audit de la FFF : "Le statu quo est impossible" pour Le Graët, affirme la ministre des Sports

L'horizon de l'ex-patron du football français s'assombrit. Noël Le Graët n'a plus "la légitimité nécessaire pour administrer et représenter" le football tricolore, assure mercredi 15 février Amélie Oudéa-Castéra. L'audit diligenté par le gouvernement ayant livré une vision accablante des "dysfonctionnements" dans la plus grande fédération sportive de France, le "statu quo est impossible", juge la ministre des Sports. "Compte tenu des manquements en matière de gouvernance, de son comportement gravement inapproprié envers les femmes, je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport : il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français", souligne-t-elle.