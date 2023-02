Audit de la FFF : SMS déplacés, propositions inappropriées... Ce qui est reproché à Noël Le Graët

Selon la cellule investigation de Radio France, les inspecteurs relèvent "le caractère répétitif des agissements de Noël Le Graët". Des agissements ayant pu "porter atteinte à la dignité des victimes par des propos vulgaires, en particulier lorsque M. Le Graët montre des signes tangibles qu’il se trouve sous l’emprise de l’alcool". Le président de la FFF est par ailleurs accusé d'avoir "une stratégie totalement réfléchie" au regard du "faible nombre d’écrits (SMS notamment)" et de ses "formulations ambiguës".

"Compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la FFF, (il) ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français", conclut la mission. Le parquet de Paris a ouvert une enquête le 16 janvier dernier contre Noël Le Graët pour "harcèlement moral et sexuel", après un signalement de l’IGESR le 13 janvier.