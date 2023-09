Audrey Zitter, entraîneuse de rugby : "Sur le terrain, je ne vois aucune différence entre homme et femme"

La cadre de la Fédération de rugby à XIII constate que de plus en plus de femmes investissent le milieu du sport. Mais Audrey Zitter met plusieurs bémols : "Nous restons loin du compte. Beaucoup de fédérations sont faites pour les hommes et nous demeurons très loin de la parité, y compris dans le rugby. Les femmes arrivent à se faire une place seulement si leurs supérieurs masculins l’acceptent et les soutiennent." Dans les fédérations, les licenciées et arbitres féminines restent en sous-effectif. La solution pour l’ancienne entraîneuse, faire jouer les quotas : "Il faut plus de femmes arbitres et entraîneuses pour essayer de rééquilibrer le rapport de force et montrer aux jeunes filles que c’est possible."

Le ministère des Sports, en collaboration avec les fédérations, tente de renforcer l’accès au sport des filles et promouvoir les femmes à des fonctions dirigeantes : "Nous œuvrons avec nos moyens, nous n’avons pas de baguette magique", reconnaît Audrey Zitter. Elle déplore manquer de levier : "Nous mettons en place des politiques volontaristes pour qu’elles s’engagent avec des licences féminines gratuites, des stages d’arbitrage, des conseils d’administration paritaires dans les fédérations… Les clubs doivent aussi se servir des équipes féminines qui obtiennent de bons résultats."

Le geste déplacé du président de la Fédération espagnole de football, pendant les festivités du titre de championnes du monde obtenu par les filles, fait réagir Audrey Zitter. "Des hommes se sentent toujours le droit et la légitimité d’avoir ces attitudes. Il faut passer par l’éducation pour les faire cesser et enrayer ce rapport de domination. Les personnes doivent se respecter pour ce qu’ils sont." La responsable technique pour la Fédération a conscience que ces gestes déplacés peuvent arriver dans le rugby : "C’est difficile de les éviter. Ce qui me rassure, c’est que les spectateurs ne ferment plus les yeux."

Audrey Zitter souhaite que les sportifs hommes et femmes soient représentés de la même manière dans la presse. "Le jour où la société ne sera plus surprise de voir une femme jouer un rôle de premier plan, nous aurons dépassé les clivages", conclut la formatrice.