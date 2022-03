Auteur d'un triplé face à Tottenham, Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire du football

Déchaîné ce samedi, "CR7" s'offre avec ce "coup du chapeau" ses 10e, 11e et 12e buts de la saison en championnat. Il est ainsi le deuxième joueur le plus âgé (37 ans et 35 jours) à signer un triplé en Premier League, après Teddy Sheringham. Surtout, avec 807 buts en carrière, il devient le meilleur buteur de l'histoire du football, selon les chiffres de la Fifa. L'attaquant lusitanien dépasse Josef Bican, un attaquant tchèque de la première moitié du XXe siècle (805 buts inscrits au cours de sa carrière en 530 matchs disputés, soit une moyenne hallucinante de 1,52 buts par rencontre).

Si les statistiques de l'ancienne gloire tchèque demeurent discutées, tout comme celles revendiquées par le "roi" Pelé, le bilan de l'ancien joueur du Sporting est, lui, implacable. Pour rappel, l'avant-centre de Manchester United est déjà détenteur de plusieurs records comme le nombre de buts en Ligue des champions (140) et en sélection nationale (115).