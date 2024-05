L'ancien footballeur Zinédine Zidane va donner le départ de la 92e édition des 24 Heures du Mans, ont annoncé mardi les organisateurs. Le début de la légendaire course automobile est programmé le 15 juin prochain, à 16h.

Une icône pour donner le top départ d'une course de légende. "Considéré comme l'un des plus grands sportifs français et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, Zinédine Zidane sera le Starter officiel de la 92e édition des 24 Heures du Mans", a écrit mardi l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), organisateur de la mythique compétition. "Nous ne pouvions rêver d'un plus grand Starter" pour lancer ces "24 Heures du Mans dotées d'un plateau sportif exceptionnel", s'est félicité Pierre Fillon, le président de l'ACO.

Du côté du principal intéressé, ce sera une "grande première d'y être". "Les 24 Heures du Mans, c'est unique. Pour tous ceux qui aiment le sport automobile, pour le monde entier, c'est une course mythique. C'est une fierté française", a assuré l'ancien Bleu, champion du monde 1998. L'ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin a également affirmé avoir "beaucoup d'images en tête, de la course, des pilotes de légende, des histoires incroyables, mais devant (sa) télé ou à travers le cinéma". Avant son passage cette année, l'ex-footballeur a déjà fait des apparitions dans le sport automobile : depuis 2023, il est notamment l'"ambassadeur" d'Alpine, écurie française présente en F1 et en endurance.

Avant "Zizou", de nombreuses autres, comme Brad Pitt (2016), Rafael Nadal (2018), Alain Delon (1996), Georges Pompidou (1972), Steve McQueen (1971) ou LeBron James (2023) ont déjà abaissé le fameux drapeau tricolore. Cette année, ce sont 62 voitures de neuf marques différentes - Ferrari, Toyota, Cadillac, Peugeot, Porsche, Alpine, Lamborghini, BMW et Isotta Fraschini - s'élanceront sur le circuit sarthois.