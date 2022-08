Formule 1 : le Grand Prix de France disparaît du calendrier

La disparition de cet événement intervient alors que dans l'Hexagone, la tradition de sport automobile reste très forte avec deux pilotes présents sur la grille de F1, une écurie (Alpine) et le motoriste Renault toujours engagé dans le championnat du monde. Le Grand Prix est ainsi victime de la volonté de la F1 "d'équilibrer" les courses entre les différents continents, entre nouveaux venus et GPs "historiques". Depuis quelques années, le calendrier a ainsi vu disparaître le GP d'Allemagne (64 éditions) et apparaître une course en Arabie saoudite, à Miami et l'an prochain à Las Vegas, aux États-Unis.

Face à l'intérêt croissant pour la F1 et aux nouveaux standards financiers que représentent les nouveaux Grands Prix, "l'histoire ne suffit pas", a expliqué Stefano Domenicali, selon qui "la présence (des Grands Prix dits historiques, ndlr) ne peut pas être considérée comme acquise".