Aux Etats-Unis, la percée d'une nageuse transgenre crée la polémique

Plusieurs politiques conservateurs, dont Donald Trump, se sont exprimés sur le sujet. "Nous interdirons aux hommes de participer à des compétitions féminines", a ainsi lancé l'ancien président en désignant Nia Thomas mi-janvier. Le sujet divise aux Etats-Unis, où une dizaine d'Etats conservateurs ont adopté des lois pour barrer la route des jeunes filles transgenres au sport féminin.

Pour ses défenseurs, la polémique n'est qu'une preuve de plus des discriminations dont souffrent les personnes transgenres. La nageuse explique, dans une rare interview, avoir réalisé qu'elle était "trans" à l'été 2018 mais avoir d'abord voulu continuer à nager chez les hommes. "Cela m'a causé beaucoup de détresse (...). Je n'étais plus capable de me concentrer sur la nage, sur les études, sur mes amis", décrit-elle. C'est là qu'elle entame sa transition, en mai 2019, avec un traitement hormonal.