Avant France-Pologne, les Bleus craignent Lewandowski, l'attaquant à la "finition extraordinaire"

Et les Bleus ont déjà une stratégie pour éviter que Lewandowski ne devienne leur bourreau : priver les Polonais de ballons, à l'instar de ce qu'a réalisé l'Argentine, mercredi. "Si on a plus souvent la balle, cela va augmenter nos chances" de l'empêcher de marquer, a conclu Kingsley Coman. Ne reste plus qu'à appliquer cette technique sur le terrain.